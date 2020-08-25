Штаты посчитали Россию перспективным рынком сбыта продовольственной продукции

Экономист Владислав Гинько заметил, что США заинтересованы в продвижении своих товаров на заграничные рынки, поскольку им необходимо увеличивать поставки продовольствия за рубеж. Он напомнил, что дефицит бюджета в Штатах растет, а госдолг увеличивается.

«И, конечно, есть еще огромное отрицательное сальдо — то есть они больше импортируют, чем экспортируют. Однако от того, что США поставят больше орехов, томатной пасты и прочего в Россию, они это сальдо сильно не сократят», — обратил внимание эксперт.