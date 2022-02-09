Штаты помогут «культивировать толерантность» молодежи Косова

Американский Госдеп планирует запустить образовательную программу по «культивации толерантности» в Косове. На эту инициативу намерены выделить 400 тысяч долларов, передает RT.

Основную аудиторию проекта должны составить молодые люди в возрасте от 14 до 18 лет. Программа предполагает изучение английского языка, внеклассные занятия и поездки в летние лагеря. Она рассчитана на два года.

«К концу программы смешанные по этническому принципу классы сформируют более сильное чувство косовской идентичности и инклюзивности, а также более глубокое понимание фразы „Косово — мой дом“», — отмечается в описании гранта.