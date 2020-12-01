Штаты планирую купить Ми-24 и Ан-2 для обучения

Из документа следует, что летательные аппараты в качестве реалистичного условного противника будут участвовать в летном этапе курсов по тактике и вооружениям.

Среди других планов Пентагона — приобретение партии полноразмерных макетов некоторых образцов оружия советского образца, чтобы использовать их в рамках тренировочного процесса.