Штаты планирую купить Ми-24 и Ан-2 для обучения
Оборонное ведомство Соединенных Штатов рассматривает возможность покупки российского самолета Ан-2 и вертолетов Ми-17 и Ми-24 для ознакомления своих инструкторов с их функционалом. Об этом сообщил RT.
Из документа следует, что летательные аппараты в качестве реалистичного условного противника будут участвовать в летном этапе курсов по тактике и вооружениям.
Среди других планов Пентагона — приобретение партии полноразмерных макетов некоторых образцов оружия советского образца, чтобы использовать их в рамках тренировочного процесса.