Штаты передали Грузии 300 гранатометов и пулеметов
Грузинские и американские военные провели учения неподалеку от Тбилиси. В процессе они протестировали гранатометы и пулеметы, которые Грузия получила от Штатов. Об этом сообщила газета «Взгляд».
«Эти учения подтверждают сотрудничество и партнерство в области обороны и безопасности», — пояснила американская дипмиссия.
Грузию перевооружают в соответствии со стандартами НАТО. На оружие была потрачена часть из 18 миллионов долларов, которые предназначены на поставки в армию Грузии.