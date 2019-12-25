Штаты отозвали из Замбии своего посла

По данным издания, негодование властей Замбии также вызвали слова Фута о том, что африканская страна хочет дипломатов «с открытыми бумажниками и закрытыми ртами». При этом он обвинил местных чиновников в присвоении миллионов долларов из госбюджетов.

«Мы не хотим, чтобы среди нас были такие люди. Мы хотим, чтобы он убрался», — обозначил президент Замбии.

Вашингтону пришлось отозвать своего посла.