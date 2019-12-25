    25 декабря 2019, 15:13

    Штаты отозвали из Замбии своего посла

    Артур Блянихов

    Президент Замбии Эдгар Лунгу потребовал отстранить американского посла Дэниела Фута после того, как тот раскритиковал местные власти за отправку в тюрьму двух геев. Об этом сообщила газета «Взгляд».

    По данным издания, негодование властей Замбии также вызвали слова Фута о том, что африканская страна хочет дипломатов «с открытыми бумажниками и закрытыми ртами». При этом он обвинил местных чиновников в присвоении миллионов долларов из госбюджетов.

    «Мы не хотим, чтобы среди нас были такие люди. Мы хотим, чтобы он убрался», — обозначил президент Замбии.

    Вашингтону пришлось отозвать своего посла.