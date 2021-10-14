Штаты назвали российские ракеты в Европе незаконными и попросили их убрать
Представитель США Эберхардт потребовал у российских властей убрать ракеты из Европы
Власти США назвали российские ракеты в Европе незаконными и потребовали их убрать. С таким заявлением выступил спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Джеффри Эберхардт, о чем написало РИА «Новости».
Американская сторона посчитала, что российское оружие, размещенное на территории Евросоюза, нарушает ДРСМД — договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Мнение запада стало известно после просьбы пояснить, как Вашингтон относится к желанию президента России Владимира Путина ввести запрет на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе.
«Россия уже нарушила ДРСМД, разместив ракеты. Так что решение заключается в том, чтобы они убрали эти ракеты», — радикально заключил Эберхардт.
Правительство США объявило об одностороннем выходе из ДРСМД в 2019 году. Тогда власти штатов были недовольны поведением России, якобы постоянно нарушавшей договор. Москва отрицала все обвинения, но договор перестал действовать со 2 августа того года.
Позже Владимир Путин выступил с новой инициативой — урегулировать ситуацию с ростом напряжения в Европе после выхода США и соглашения о РСМД. Он заявил, что Россия не будет размещать свои боеголовки на европейской части, если НАТО пойдет навстречу. Но Америка отвергла его предложение.