Штаты нацелились на укрепление «демократических ценностей» в Турции

В описании гранта говорится, что инициативы в этой сфере должны быть направлены на продвижение верховенства права и свободы выражения мнений.

«А также на укрепление способности турецких СМИ и гражданского общества отстаивать права и свободы человека», — отмечается в сообщении.

Среди других приоритетных направлений работы значится «установления связей» между американцами и турками. Размер одного гранта может колебаться от 5 тысяч долларов до 50 тысяч.