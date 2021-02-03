Штаты нацелились на укрепление альянса с Японией

Американское диппредставительство в Токио объявило открытый конкурс на проведение семинаров или обменов по вопросам многостороннего сотрудничества, гражданского общества и региональной безопасности. Отмечается, что проект нацелен на «укрепление американо-японского альянса и обеспечения стабильности и процветания Индо-Тихоокеанского региона». До 70 тысяч долларов планирует выделить Госдеп США для реализации этой инициативы.