Штаты намерены выделить деньги на развитие гражданского общества на Балканах

Госдепартамент Соединенных Штатов планирует выделить свыше двух с половиной миллионов долларов на проекты по развитию СМИ и гражданского общества в балканских странах. Об этом сообщил RT.

Отмечается, что 1,55 миллиона долларов Госдеп намерен направить на поддержку организаций гражданского общества. Планируется, что подрядчики помогут им в укреплении потенциала и развитии их знаний и навыков «с целью использования международных форумов в качестве инструмента обеспечения подотчетности правительства». Еще один миллион долларов пойдет на поддержку СМИ и развитие медиаграмотности населения.