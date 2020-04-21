Штаты намерены выделить Боснии и Герцеговине 10 млн долларов на налоговую реформу
Агентство США по международному развитию (USAID) озаботилось поиском подрядчиков, которые помогут реализовать в Боснии и Герцеговине налоговую реформу, передает RT.
На пятилетний проект, который стартует предстоящей осенью, США планируют выделить 10 миллионов долларов. Его цель — реализовать ряд фискальных реформ.
Они будут поддерживаться мерами в области информационных технологий, дабы повысить финансовую ответственность и прозрачность организаций, а также качество услуг, которые предоставляются гражданам и частному сектору.
Отмечается, что реформа финансового сектора в Боснии и Герцеговине является предварительным условием для вхождения страны в состав ЕС.