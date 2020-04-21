Штаты намерены выделить Боснии и Герцеговине 10 млн долларов на налоговую реформу

На пятилетний проект, который стартует предстоящей осенью, США планируют выделить 10 миллионов долларов. Его цель — реализовать ряд фискальных реформ.

Они будут поддерживаться мерами в области информационных технологий, дабы повысить финансовую ответственность и прозрачность организаций, а также качество услуг, которые предоставляются гражданам и частному сектору.

Отмечается, что реформа финансового сектора в Боснии и Герцеговине является предварительным условием для вхождения страны в состав ЕС.