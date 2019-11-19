Штаты намерены увеличить в 10 раз военный контингент в Польше

«Соединенные Штаты, наш мощнейший союзник, благодаря стараниям президента Анджея Дуды и министра национальной обороны приняли решение о более чем десятикратном увеличении контингента войск США в Польше», — отметил Моравецкий в програмной речи в сейме.

По данным информагентства, этим летом Варшава и Вашингтон подписали совместную декларацию о военном сотрудничестве между странами. Однако, согласно достигнутым договоренностям, численность военного контингента США на территории Польши должна увеличиться на тысячу человек с нынешних четырех с половиной.

Сайт «Аргументы и факты» напомнил, что в следующем году Штаты планируют осуществить крупнейшую за последние 25 лет переброску войск в Европу. В этих маневрах должны принять участие около 37 тысяч военнослужащих из 19 стран.