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    02 февраля 2021, 11:38

    Штаты намерены улучшить судебную систему на Украине

    Артур Блянихов

    Агентство США по международному развитию планирует укрепить независимость судебной системы на Украине. Об этом сообщил RT.

    В рамках проекта «Справедливость для всех», который будет действовать пять лет, ведомство может выделить около 25 миллионов долларов.

    «Цель: содействовать обеспечению всеобщей справедливости посредством усиления систем и услуг в сфере правосудия, а также общественной вовлеченности для принятия надлежащих решений в отношении правовых проблем украинских граждан и их потребностей в области правосудия», — отмечается в документе.

    Программа рассчитана на укрепление независимости и подотчетности судебных институтов, а также на улучшение качества оказываемых услуг и доступа к ним.