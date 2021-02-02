Штаты намерены улучшить судебную систему на Украине

В рамках проекта «Справедливость для всех», который будет действовать пять лет, ведомство может выделить около 25 миллионов долларов.

«Цель: содействовать обеспечению всеобщей справедливости посредством усиления систем и услуг в сфере правосудия, а также общественной вовлеченности для принятия надлежащих решений в отношении правовых проблем украинских граждан и их потребностей в области правосудия», — отмечается в документе.

Программа рассчитана на укрепление независимости и подотчетности судебных институтов, а также на улучшение качества оказываемых услуг и доступа к ним.