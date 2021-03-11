Штаты намерены «укрепить» права трудящихся в Армении

Американский Госдеп собирается выделить около 900 тысяч долларов на «укрепление» прав трудящихся в Армении. Об этом сообщил RT.

Проект нацелен на то, чтобы в Армении трудящиеся и их организации знали о своих правах, а также могли отстаивать свои интересы в отношениях с работодателями и государством. Имеется в виду повышение роли профсоюзов, заключение коллективных договоров и обеспечение прав на забастовки.

«Реализация реформ, заявленных во время революции („бархатной революции“ 2018 года, в результате которой премьер-министром Армении стал Никол Пашинян. — прим. RT), имеет особенно важное значение сейчас, в условиях нарастающих опасений о том, что Россия, воспользовавшись случаем, получит возможность оказывать влияние на гражданское общество и препятствовать осуществлению демократических реформ», — отмечается в сообщении.