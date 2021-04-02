Штаты намерены участвовать в переговорах по иранской ядерной сделке

Представители Соединенных Штатов планируют принять участие в переговорах по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на иностранные СМИ.

«Знакомый с ситуацией источник подтвердил участие США в переговорах», — отмечается в материале. По данным издания, иранская и американская делегация не будут принимать участие в совместном заседании. Представители Вашингтона намерены провести работу с коллегами из других стран-участников ядерной сделки.