Штаты намерены рассказать жителям Боснии и Герцеговины о работе USAID

Отмечается, что для этих целей агентство наймет либо рекламное бюро, либо фирму по связям с общественностью. Будущие подрядчики должны будут сделать особый акцент на том, как USAID помогло Боснии и Герцеговине во время вспышки коронавируса.

Им предстоит разработать 12 роликов по 60 секунд и два видео до 10 минут. В них будут освещены проекты агентства, а также его вклад в «экономическое, социальное развитие и благополучие» балканского государства.