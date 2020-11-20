Штаты намерены помочь Украине с реформированием финсектора

Отмечается, что данный проект направлен на поддержание экономического роста и снижение коррупции в Незалежной. Работа будет вестись вокруг преобразования финансового сектора Украины в систему, которая не допустит отмывания денег и будет поощрять инвестиции и накопление сбережений.

«Задача запроса о поиске потенциальных исполнителей — провести исследование рынка и собрать письменные данные о возможностях квалифицированных организаций, у которых есть опыт проведения реформ финансового сектора», — говорится в документе.