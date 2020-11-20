Штаты намерены помочь Украине с реформированием финсектора
Американское агентство по международному развитию планирует запустить новую программу, которая нацелена на реформирование финансового сектора Украины. Об этом сообщил RT.
Отмечается, что данный проект направлен на поддержание экономического роста и снижение коррупции в Незалежной. Работа будет вестись вокруг преобразования финансового сектора Украины в систему, которая не допустит отмывания денег и будет поощрять инвестиции и накопление сбережений.
«Задача запроса о поиске потенциальных исполнителей — провести исследование рынка и собрать письменные данные о возможностях квалифицированных организаций, у которых есть опыт проведения реформ финансового сектора», — говорится в документе.