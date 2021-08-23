Штаты намерены помочь Румынии в «борьбе с дезинформацией»

Госдеп Соединенных Штатов планирует потратить до 100 тысяч долларов на разработку программы, которая нацелена на «повышение медиаграмотности» и «борьбу с дезинформацией» в Румынии. Об этом сообщил RT.

Согласно описанию гранта, подрядчики, прошедшие конкурсный отбор, будут вести работу по двум направлениям. Первое — развитие потенциала румынских журналистов, преподавателей вузов и студентов. При этом основной акцент будет сделан на «повышении устойчивости» к информации, которую искажают СМИ.

Второе направление — развитие «медиаграмотности» среди представителей румынских СМИ. Это обучение предложено проводить в формате семинаров или курсов интенсивного обучения.