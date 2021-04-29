Штаты намерены обучить английскому языку украинскую молодежь

Госдеп США планирует обучить английскому языку одаренных украинских граждан из малообеспеченных семей. Примерный возраст — от 13 до 20 лет, передает RT.

Штаты намерены выделить на эти цели до 120 тысяч долларов. «Программа малых стипендий по изучению английского языка» рассчитана на два года. Ее будут проводить в пяти городах (Бахмут, Старобельск, Славянск, Днепр и Харьков).

«Это традиционный американский подход — для того, чтобы изменить ситуацию в стране или в регионе, надо начинать работать с молодежью, ведь она более восприимчива. При этом самое главное — старое поколение уйдет, а новое будет не только определять политику своего государства, но и воспитывать детей», — объяснил президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.