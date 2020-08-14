Штаты изъяли груз танкеров, направлявшихся в Венесуэлу из Ирана
Американские власти конфисковали груз, который был на борту четырех танкеров, направлявшихся из Ирана в Венесуэлу. Об этом сообщил Daily Storm со ссылкой на иностранные СМИ.
По данным издания, имеются в виду танкеры Bella, Bering, Pandi и Luna. Штаты взяли их под контроль после переговоров представителей правительства США с судовладельцами. По мнению американской стороны, суда были частью схемы иранского бизнесмена по уклонению от санкций.