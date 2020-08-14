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    14 августа 2020, 15:14

    Штаты изъяли груз танкеров, направлявшихся в Венесуэлу из Ирана

    Артур Блянихов

    Американские власти конфисковали груз, который был на борту четырех танкеров, направлявшихся из Ирана в Венесуэлу. Об этом сообщил Daily Storm со ссылкой на иностранные СМИ.

    По данным издания, имеются в виду танкеры Bella, Bering, Pandi и Luna. Штаты взяли их под контроль после переговоров представителей правительства США с судовладельцами. По мнению американской стороны, суда были частью схемы иранского бизнесмена по уклонению от санкций.

    Новости SMI.FM