Штат Виргиния отказался от смертной казни

Смертную казнь отменили в Виргинии. Это 23-й штат Америки, где она запрещена. Об этом сообщило РИА «Новости»

По данным сайта «Русская планета», смертную казнь там заменили пожизненным заключением без возможности условно-досрочного освобождения. Соответствующее постановление подписал губернатор штата Ральф Нортэм и рассказал об этом на своей странице в Facebook.

До этого штат лидировал по количеству смертных приговоров. Всего там были казнены 1,4 тысячи человек.