Штат Орегон декриминализировал тяжелые наркотики

Владельцам небольших доз кокаина, героина и амфетамина больше не грозит тюремное заключение. Если человека поймают с этими наркотиками, то ему грозит только небольшой штраф, сравнимый с наказанием за нарушение правил дорожного движения.

Перед принятием закона инициативу вынесли на референдум. Положительные отзывы авторы получили от 55,8% жителей.

Исполнительный директор альянса по наркополитике штата Кассандра Фредерике пояснила, что закон призван избавить наркопотребителей от притеснений со стороны государства. Вместо этого они смогут получить необходимую поддержку и лечение.

Как отметила газета «Известия», хранение больших партий тяжелых наркотиков не избавит владельца от уголовного преследования.

В конце декабря 2020 года Конгресс США принял законопроект о выведении марихуаны из числа запрещенных веществ. По мнению авторов документа, это позволит увеличить объемы бизнеса по обороту каннабиса. Употребление марихуаны в медицинских целях разрешено в 34 штатах.