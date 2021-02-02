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    02 февраля 2021, 16:48

    Штат Орегон декриминализировал тяжелые наркотики

    Анатолий Минкин

    Хранение небольшого количества тяжелых наркотиков в американском штате Орегон больше не считается уголовным преступлением. Как сообщил телеканал CNN, принятый властями штата закон вступил в силу 1 февраля.
    Штат Орегон декриминализировал тяжелые наркотики

    Владельцам небольших доз кокаина, героина и амфетамина больше не грозит тюремное заключение. Если человека поймают с этими наркотиками, то ему грозит только небольшой штраф, сравнимый с наказанием за нарушение правил дорожного движения.

    Перед принятием закона инициативу вынесли на референдум. Положительные отзывы авторы получили от 55,8% жителей.

    Исполнительный директор альянса по наркополитике штата Кассандра Фредерике пояснила, что закон призван избавить наркопотребителей от притеснений со стороны государства. Вместо этого они смогут получить необходимую поддержку и лечение.

    Как отметила газета «Известия», хранение больших партий тяжелых наркотиков не избавит владельца от уголовного преследования.

    В конце декабря 2020 года Конгресс США принял законопроект о выведении марихуаны из числа запрещенных веществ. По мнению авторов документа, это позволит увеличить объемы бизнеса по обороту каннабиса. Употребление марихуаны в медицинских целях разрешено в 34 штатах.