Штат Огайо проведет лотерею для вакцинировавшихся от коронавируса

Лотерею разыграют в американском штате Огайо среди тех, кто вакцинируется от коронавируса. Об этом заявил губернатор штата Майк Деуайн в видеообращении, размещенном на официальном канале администрации штата на YouTube.

Для участия необходимо получить хотя бы первую дозу вакцины.

Пять счастливчиков среди взрослых получат по миллиону долларов. Их будут объявлять по средам в течение пяти недель. Имена первых победителей назовут 26 мая, написала «Свободная пресса».

Для подростков 12-17 лет проведут другую лотерею на таких же условиях. По итогам азартной игры пятерым школьникам полностью оплатят обучение в одном из университетов штата.

Средства для лотереи выделят из федеральных фондов, созданных для помощи в связи с пандемией коронавируса.

В США с начала пандемии выявлено более 32,8 миллиона случаев заражения коронавирусом. Среди заболевших умерли 583 647 человек. Америка по этим двум показателям занимает первое место в мире. В стране сделано 264,6 миллиона прививок, причем 117,6 миллиона граждан прошли полный курс вакцинации.