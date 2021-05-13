facebook_pixel
    13 мая 2021, 11:47

    Штат Огайо проведет лотерею для вакцинировавшихся от коронавируса

    Алена Макаренко

    Лотерею разыграют в американском штате Огайо среди тех, кто вакцинируется от коронавируса. Об этом заявил губернатор штата Майк Деуайн в видеообращении, размещенном на официальном канале администрации штата на YouTube.

    Штат Огайо проведет лотерею для вакцинировавшихся от коронавируса

    Для участия необходимо получить хотя бы первую дозу вакцины.

    Пять счастливчиков среди взрослых получат по миллиону долларов. Их будут объявлять по средам в течение пяти недель. Имена первых победителей назовут 26 мая, написала «Свободная пресса».

    Для подростков 12-17 лет проведут другую лотерею на таких же условиях. По итогам азартной игры пятерым школьникам полностью оплатят обучение в одном из университетов штата.

    Средства для лотереи выделят из федеральных фондов, созданных для помощи в связи с пандемией коронавируса.

    В США с начала пандемии выявлено более 32,8 миллиона случаев заражения коронавирусом. Среди заболевших умерли 583 647 человек. Америка по этим двум показателям занимает первое место в мире. В стране сделано 264,6 миллиона прививок, причем 117,6 миллиона граждан прошли полный курс вакцинации.