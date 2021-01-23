Штат Нью-Йорк остался без запасов вакцины от коронавируса

Американский штат Нью-Йорк исчерпал все запасы вакцины от коронавиуса. Все поставленные дозы препарата в нем закончатся к вечеру 22 января.

Сложившуюся ситуацию описал в эфире телеканала NY1 губернатор штата Эндрю Куомо. К пятнице в центрах вакцинации оставалось 28 тысяч доз вакцин.

«Ежедневно мы делаем 80 тысяч инъекций. На целый день 28 тысяч доз нам не хватит», — подчеркнул он.

В США, по данным Университета Джонса Хопкинса, выявили свыше 24,77 миллиона случаев COVID-19. Из-за коронавируса скончались уже 412,7 тысячи человек, из них 41,9 тысячи умерли в штате Нью-Йорк.

Россия, напомнила «Газета.ru», стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от коронавируса. Ее создали в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Препарат получил название «Спутник V».

Вторую вакцину — «ЭпиВакКорону» от новосибирского центра «Вектор» — в РФ зарегистрировали 15 октября. Центр имени Чумакова подал документы в Минздрав РФ на регистрацию третьего препарата.

Массовая вакцинация от коронавируса в России стартовала с 18 января.