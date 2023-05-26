26 мая 2023, 11:01
Штаммы птичьего гриппа собирали на Украине
Минобороны: Украина собирала штаммы птичьего гриппа с летальностью до 40%
Сотрудники Биосферного заповедника в Аскания-Нова Херсонской области до начала СВО собирали штаммы вируса птичьего гриппа с летальностью до 40%. Такое заявление сделал на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
«Подтверждены факты сбора <…> штаммов вируса птичьего гриппа, обладающих высоким эпидемическим потенциалом и способных преодолевать межвидовой барьер», — отметил он.
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По словам генерал-лейтенанта, летальность штамма H5N8 при передаче человеку может достигать 40%. Для сравнения он напомнил, что летальность коронавируса — менее 1%.
В начале мая Кириллов рассказал, как США вербовали украинцев с опытом в области оружия массового поражения. Исследованием заболеваний, которые могут передаваться от животного к человеку занимались в Киеве и Харькове.
Минобороны РФ
Медицина
Украина
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