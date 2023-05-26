Мир 26 мая 2023, 11:01 Штаммы птичьего гриппа собирали на Украине Минобороны: Украина собирала штаммы птичьего гриппа с летальностью до 40% РИА «Новости»

Читать 360tv в

Сотрудники Биосферного заповедника в Аскания-Нова Херсонской области до начала СВО собирали штаммы вируса птичьего гриппа с летальностью до 40%. Такое заявление сделал на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«Подтверждены факты сбора <…> штаммов вируса птичьего гриппа, обладающих высоким эпидемическим потенциалом и способных преодолевать межвидовой барьер», — отметил он.

Реклама

По словам генерал-лейтенанта, летальность штамма H5N8 при передаче человеку может достигать 40%. Для сравнения он напомнил, что летальность коронавируса — менее 1%.

В начале мая Кириллов рассказал, как США вербовали украинцев с опытом в области оружия массового поражения. Исследованием заболеваний, которые могут передаваться от животного к человеку занимались в Киеве и Харькове.