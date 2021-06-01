Штаммы коронавируса будут называть буквами греческого алфавита

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) теперь будет обозначать штаммы коронавируса SARS-CoV-2 буквами греческого алфавита. В организации объяснили, что новые обозначения легко будет запомнить и произнести.

«ВОЗ установила простые, легкие для произношения и запоминания маркировки с использованием букв греческого алфавита для ключевых вариантов SARS-CoV-2 — вируса, вызывающего COVID-19», — заявили в организации. Сообщение процитировал ТАСС.

Представители ВОЗ пояснили, что выбрали эти обозначения после проведения широких консультаций и «рассмотрения множества потенциальных систем наименований». В дискуссии участвовали эксперты со всего мира.

Научные наименования останутся наравне с новой маркировкой штаммов, их будут и дальше применять в исследованиях. Однако отмечается, что научные названия трудны для запоминания и произношения. Поэтому люди нередко «называют разновидности [коронавируса] по месту, где они были обнаружены, что может носить порочащий и дискриминационный характер». Во избежание этого Всемирная организация здравоохранения призвала СМИ и национальные власти «использовать новые обозначения».

Теперь альфа (Α) — это британский штамм коронавируса (B.1.1.7), бета (Β) — южноафриканский (B.1.351), гамма (Γ) — бразильский (P.1) и дельта (Δ) — индийский (B.1.617.2).