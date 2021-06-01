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    01 июня 2021, 10:39

    Штаммы коронавируса будут называть буквами греческого алфавита

    Наза Салех Захи

    Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) теперь будет обозначать штаммы коронавируса SARS-CoV-2 буквами греческого алфавита. В организации объяснили, что новые обозначения легко будет запомнить и произнести.

    Штаммы коронавируса будут называть буквами греческого алфавита

    «ВОЗ установила простые, легкие для произношения и запоминания маркировки с использованием букв греческого алфавита для ключевых вариантов SARS-CoV-2 — вируса, вызывающего COVID-19», — заявили в организации. Сообщение процитировал ТАСС.

    Представители ВОЗ пояснили, что выбрали эти обозначения после проведения широких консультаций и «рассмотрения множества потенциальных систем наименований». В дискуссии участвовали эксперты со всего мира.

    Научные наименования останутся наравне с новой маркировкой штаммов, их будут и дальше применять в исследованиях. Однако отмечается, что научные названия трудны для запоминания и произношения. Поэтому люди нередко «называют разновидности [коронавируса] по месту, где они были обнаружены, что может носить порочащий и дискриминационный характер». Во избежание этого Всемирная организация здравоохранения призвала СМИ и национальные власти «использовать новые обозначения».

    Теперь альфа (Α) — это британский штамм коронавируса (B.1.1.7), бета (Β) — южноафриканский (B.1.351), гамма (Γ) — бразильский (P.1) и дельта (Δ) — индийский (B.1.617.2).