Египет заявил об отсутствии заразившихся штаммом «омикрон» в стране

Египетские медики пока не зафиксировали случаев заражения штаммом коронавируса «омикрон». Об этом заявил и. о. министра здравоохранения страны Халед Абд аль-Гаффар.

«Анализ генетической последовательности положительных проб на коронавирус доказал отсутствие штамма „омикрон“ в Египте на данный момент», — процитировало и. о. министра РИА «Новости».

В Минздраве Египта подчеркнули, что сотрудники ведомства внимательно следят за ситуацией с распространением нового варианта коронавируса.

Ранее «Вестник АТОР» (Ассоциации туроператоров России) сообщил, что правительство и оперативный штаб не планируют обсуждать вопрос закрытия Египта для российских туристов из-за «омикрона». Собеседник издания напомнил о закрытии Великобритании после выявления нового штамма. Но вариант вируса оказался не таким опасным, поэтому въезд в страну снова открыли. Пока опасность штамма «омикрон» точно не известна.

сейчас в Египте продолжается четвертая волна коронавируса. По информации местного Минздрава, за время пандемии в стране зафиксировали 355 тысяч случаев инфицирования. За последние сутки медики сообщили о 931 заболевшем.