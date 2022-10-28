Штайнмайер заявил об эпохальном разрыве связей Германии и России | 360°

Мир 28 октября 2022, 14:51 Штайнмайер заявил об эпохальном разрыве связей Германии и России Президент ФРГ Штайнмайер: Россия и Германия переживают эпохальный разрыв связей РИА "Новости"

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Спецоперация России привела к эпохальному разрыву связей между РФ и Германией, заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, вернувшись из поездки на Украину. По его словам, теперь отношения стран изменились и переросли в противостояние, сообщило агентство Reuters.

«Когда мы смотрим на сегодняшнюю Россию, старые мечты уходят. Наши страны сегодня противостоят друг другу», — сказал Штайнмайер.

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По его словам, для Германии сейчас наступила новая эпоха — страна погрузилась во времена отсутствия безопасности, которые, как казалось многим, остались в прошлом, написала НСН.

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«Это также погрузило нас в Германии <…> в неуверенность, которую мы считали преодоленной», — добавил немецкий лидер.

Ранее сопредседатель правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла призвал Штайнмайера после визита на Украину отправиться в Москву на встречу с российским лидером Владимиром Путиным.

Президент России накануне, во время выступления на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай», указал на то, что Россия никогда не стремилась к противостоянию с Западом. Он обратился к европейцам и призвал их не верить в то, что страна является оппонентом или врагом Европы.