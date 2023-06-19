19 июня 2023, 18:18
Штайнмайер призвал Китай повлиять на Россию
Глава ФРГ Штайнмайер: Китай может повлиять на Россию для решение конфликта на Украине
Китай может воспользоваться своим авторитетом на мировой арене, чтобы повлиять на Россию для достижения «справедливого мира» на Украине. Такое мнение выразил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер во время переговоров с премьер-министром Госсовета КНР Ли Кэцяном, сообщил в Twitter пресс-секретарь главы ФРГ Керстин Гаммелин.
«Китай мог бы использовать свой глобальный политический вес и оказать влияние на Россию для выработки справедливого мира», — отметил он.
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Во время переговоров президент Германии и китайский премьер обсудили двустороннее сотрудничество и глобальные вопросы. Гаммелин подчеркнул, что на сегодняшний день КНР является крупнейшим партнером ФРГ. Однако, как сказал пресс-секретарь, сотрудничество стран изменилось в последние годы. По его словам, Китай в первую очередь партнер для Германии и Европы, но все больше становится конкурентом и соперником на политической арене.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц говорил, что странам Запада стоит ориентировать собственную политику на то, что украинский конфликт затянется надолго.
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