Мир 19 июня 2023, 18:18 Штайнмайер призвал Китай повлиять на Россию Глава ФРГ Штайнмайер: Китай может повлиять на Россию для решение конфликта на Украине РИА «Новости»

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Китай может воспользоваться своим авторитетом на мировой арене, чтобы повлиять на Россию для достижения «справедливого мира» на Украине. Такое мнение выразил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер во время переговоров с премьер-министром Госсовета КНР Ли Кэцяном, сообщил в Twitter пресс-секретарь главы ФРГ Керстин Гаммелин.

«Китай мог бы использовать свой глобальный политический вес и оказать влияние на Россию для выработки справедливого мира», — отметил он.

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Во время переговоров президент Германии и китайский премьер обсудили двустороннее сотрудничество и глобальные вопросы. Гаммелин подчеркнул, что на сегодняшний день КНР является крупнейшим партнером ФРГ. Однако, как сказал пресс-секретарь, сотрудничество стран изменилось в последние годы. По его словам, Китай в первую очередь партнер для Германии и Европы, но все больше становится конкурентом и соперником на политической арене.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц говорил, что странам Запада стоит ориентировать собственную политику на то, что украинский конфликт затянется надолго.