Мир 14 мая 2023, 11:57 Штайнмайер принял Зеленского в своей резиденции Президент Германии Штайнмайер провел встречу с Зеленским РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер провел встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским в своей резиденции Бельвю. Трансляцию вели утром 14 мая местные телеканалы, сообщило РИА «Новости».

В рабочем графике Зеленского запланирована встреча с Олафом Шольцем. Президента Украины примут с воинскими почестями в офисе канцлера Германии.

Реклама

Также он должен отправиться в Ахен, где, по данных немецких СМИ, ему вручат международную премию имени Карла Великого.

В Берлин Зеленский прибыл из Рима минувшей ночью. Его самолет сопровождали два истребителя ВВС Германии.

В Италии украинский политик также провел ряд встреч. На одной из совместных пресс-конференций он заявил о важных решениях по защите неба Украины. Подробностей Зеленский не привел

Известно, что на переговорах с премьером Джорджей Мелони стороны затронули тему так называемой «формулы мира».