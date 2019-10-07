Штайнмайер поддержал «формулу Штайнмайера» на волне киевских протестов

Что такое «формула Штайнмайера» и зачем она нужна? Объясняет политолог Подробнее

По словам президента ФРГ, формула позволит трансформировать большие шаги по сближению сторон конфликта в маленькие, что облегчит путь к миру.

Также Штайнмайер опроверг версию о влиянии российской стороны на создание формулы.

Он выразил недоумение в связи с тем, что на митинг против «формулы Штайнмайера» вышел бывший президент Украины Петр Порошенко. По словам немецкого лидера, украинский политик ранее участвовал в переговорах по «формуле».