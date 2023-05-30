Мир 30 мая 2023, 22:34 Штаб украинской разведки в Киеве прикрывали российскими пленными — экс-депутат Рады Экс-депутат рады Царев: Штаб ГУР Украины в Киеве прикрывали российскими пленными РИА «Новости»

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Здание штаба военной разведки ВСУ в Киеве на Рыбальском острове защищали спинами российских пленных. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев в беседе с изданием «МК».

Утро 30 мая оказалось недобрым для москвичей. В сторону российской столицы полетели украинские дроны. Большинство из них сбила система ПВО, однако три аппарата все-таки врезались в дома. Из жителей никто серьезно не пострадал, оперативные службы быстро прибыли на место.

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Теперь появилась версия, что нежданные беспилотники — ответ Киева на удары Москвы по базе Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны. Ранее появились сообщения, что Москва ударила по объекту. Олег Царев прокомментировал достоверность этого варианта.

«К сожалению, мне пока не удалось получить подтверждение из Киева, <…> Да, это вполне законная военная цель. На острове нет жилых зданий рядом со штабом ГУР», — заявил он.

Собеседник издания объяснил, что на базе могут находиться личные данные завербованных агентов и прочие полезные документы. Объект очень важен для украинских властей, но попасть в него было не так-то просто. Дело не только в хорошей охране, но и в моральных принципах.

«Насколько я знаю, от ударов воздерживались, потому что там ГУР держало российских военнопленных, как бы прикрываясь ими», — заявил Царев.

Москвичам, чьи дома пострадали из-за попадания беспилотников будет оказана социальная и психологическая помощь. По словам мэра столицы Сергея Собянина, городские службы поддерживают связь с напуганными жителями.