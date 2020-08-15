Штаб Тихановской начал формировать совет для передачи власти

«Это расширенная рабочая группа наиболее уважаемых членов общества, которая должна обсудить и выработать безопасные и стабильные механизмы для обеспечения трансфера власти», — говорится в сообщении.

В штабе уже принимают заявки от потенциальных членов. Причем нет никакой строгой процедуры и формы. Заинтересованным достаточно просто заявить о своем желании и указать, авторитетным представителем какой социальной группы, профессии или отрасли они являются.

При отборе штаб Тихановской не будет придерживаться формальных критериев. Важно, чтобы возможный участник пользовался «доверием и уважением широкого круга белорусов». Его авторитет подтвердится его же достижениями.

Для принятия оперативных решений в совете сформируют рабочие группы и президиум, отметила «Газета.ru».

Не все желающие войдут в совет, но при этом все смогут делиться идеями.

О формировании совета по передаче власти Тихановская объявила накануне. Она также призвала Запад помочь наладить диалог с властями Белоруссии.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. По официальным данным ЦИК, победил действующий глава государства, Лукашенко набрал 80,1% голосов. На втором месте оказалась Светлана Тихановская с 10,12%. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста.