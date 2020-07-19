Штаб оппозиции ответил Лукашенко на слова о «тяжелой Конституции» для женщин

Все трое объединились в единый штаб после того, как ЦИК Белоруссии отказал в регистрации большинству кандидатов-мужчин. Как отметила Светлана Тихановская, втроем они смотрятся круто и органично.

Вероника Цепкало отметила, что так соратники главного оппозиционного кандидата хотят показать свою солидарность перед лицом действующей власти. А главное, доказать, «что Конституция предназначена и для женщин. И что по Конституции женщина имеет полное право стать президентом», отметила она и добавила, что все они стоят наравне с мужчинами и верят в свою победу.

Светлана Тихановская стала кандидатом на пост президента Белоруссии после задержания ее мужа Сергея. Мария Колесникова стала представителем арестованного Виктора Бабарико, а Вероника Цепкало стала доверенным лицом мужа, который находится на самоизоляции.

Александр Лукашенко заявил, что Конституция Белоруссии не создана под женщину, так как по ней у президента сильная власть. Позднее он объяснил свои слова.

«Я имел в виду, что у нас Конституция такая, что даже мужику тяжело нести эту ношу. А если ее загрузить на женщину, она рухнет, бедолага», — отметил белорусский лидер.

Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. Гражданам предстоит выбрать из пяти зарегистрированных кандидатов. Кроме Тихановской и Лукашенко регистрацию в Центризбиркоме прошли сопредседатель объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая и лидер объединения «Белорусская социал-демократическая партия" Сергей Черечень.