Штаб ОДКБ решил не отправлять миротворцев в Армению | 360°

Мир 15 сентября 2022, 15:04 Поделиться Telegram

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Viber Штаб ОДКБ решил не отправлять миротворцев в Армению Глава штаба ОДКБ Сидоров заявил, что организация не будет направлять миротворцев в Армению Аппарат Президента Республики Армения

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Организация Договора о коллективной безопасности не будет использовать силовые структуры для урегулирования конфликта на границе между Арменией и Азербайджаном. Об этом сообщил глава штаба ОДКБ Анатолий Сидоров на брифинге в Москве.

Сидоров заявил, что организация надеется на мирное урегулирование конфликта. По этой причине ОДБК не планирует отправлять миротворческие силы на азербайджано-армянскую границу, объяснил он. Его слова привел ТАСС.

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«13 сентября главы наших государств единогласно заявили, что проблема между Арменией и Азербайджаном должна решаться политико-дипломатическими методами. То есть о применении военной силы еще и с привлечением ОДКБ ни 13 сентября, ни вчера, ни сегодня и, я думаю, в ближайшем будущем речи не идет», — заявил он.

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Сидоров добавил, что вечером 15 сентября представители ОДКБ вместе с группой должностных лиц прибудут в Ереван.

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