Штаб обороны ДНР заявил о расстреле украинскими националистами жителей в Волновахе

Представители штаба территориальной обороны ДНР заявили, что получили данные о расстреле мирных жителей в Волновахе. По их данным, огонь по людям открыли украинские националисты. Заявление об этом появилось в Telegram-канале этого штаба.

«Украинские националисты расстреляли гражданских в Волновахе в 10:10, открыв огонь по выходящим из города мирным жителям с белым флагом. Подробности уточняются», — говорится в записи.

Волноваха расположена на юго-западе Донецкой области Украины. Ситуация в Донбассе обострилась в феврале. Власти ДНР и ЛНР 18 февраля решили временно эвакуировать мирных жителей в Россию, а также объявили всеобщую мобилизацию.

В представительстве ДНР в СЦКК сегодня заявляли об обстрелах со стороны ВСУ Горловки, Докучаевска и населенного пункта Красный Партизан. Информации о Волновахе в их сводке не было.