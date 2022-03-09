Штаб обороны ДНР сообщил о планах националистов уничтожить священников в Никольском

Мирные жители рассказали, что националисты хотели уничтожить священнослужителей монастыря, расположенного в селе Никольское. Сообщение, которое поступило от граждан, распространил штаб территориальной обороны Донецкой Народной республики.

«Мирные жители села Никольское сообщили о подготовке националистической группировкой боевиков, находящихся в населенном пункте, к зачистке Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря, обители Батюшки Зосимы», — говорится в сообщении штаба в его Telegram-канале.

Ранее в российском министерстве иностранных дел сообщили, что спецоперация России на Украине идет «строго по намеченному плану».

Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, вся операция оказалась вынужденной, после того, как на протяжении восьми лет проявлялась агрессия против Донбасса со стороны киевского режима. Кроме того, наблюдалась дискриминация русскоязычных граждан, добавила Захарова.