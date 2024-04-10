10 апреля 2024, 01:18
Штаб НАТО появится в 140 километрах от российской границы
Iltalehti: НАТО создаст штаб в Финляндии в 140 километрах от российской границы
Североатлантический альянс планирует создать базу сухопутных войск НАТО в финском городе Миккели, расположенном в 140 километрах от российской границы. Об этом сообщила газета Iltalehti.
По данным издания, в среду, 10 апреля, президент Финляндии Александр Стубб обсудит конфликт на Украине и защиту НАТО. Политик уже говорил, что власти страны несут ответственность не только за своих граждан, но и за коллективную оборону альянса.
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Ранее Стубб заявил, что единственный способ добиться мира на Украине — продолжение боевых действий. Он призвал уставших от затянувшегося конфликта украинцев продолжать борьбу.
В феврале латвийский политэмигрант, журналист Вадим Авва предсказал, что новоизбранный президент Стубб будет проводить русофобскую политику и в конце концов превратит Финляндию в военную базу США против России.
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