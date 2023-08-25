Мир 25 августа 2023, 09:42 Штаб-квартиру ООН в Женеве закрывали ради безопасности Штаб-квартиру ООН в Женеве временно закрывали из соображений безопасности Sascha Steinach via www.imago-im/www.imago-images.de/globallookpress

Читать 360tv в

Здание штаб-квартиры ООН в Женеве — Дворец Наций — временно закрывали для обеспечения безопасности. Сейчас проблему устранили. Об этом написал ТАСС со ссылкой на главу службы информации женевского отделения ООН Алессандру Веллуччи.

«Дворец Наций временно закрыт ввиду вопроса, связанного с безопасностью», — поначалу сообщила она журналистам.

Реклама

В чем именно заключался этот вопрос, она не уточнила.

Веллуччи добавила, что служба безопасности ООН активно занимается этим вопросом и его скоро решат. Через некоторое время стало известно, что проблему действительно удалось устранить и все пункты доступа открыли. Подробностей о ситуации так и не поступило.

Отделение в Женеве является одним из четырех главных отделений Организации Объединенных Наций, наряду со штаб-квартирой в Нью-Йорке и отделениями в Вене и Найроби. В женевском офисе располагается Совет ООН по правам человека.

Кстати, весной директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев отмечал, что РФ хотела бы видеть штаб-квартиру ООН в более нейтральном месте — Женеве или Вене.