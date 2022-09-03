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Штаб-квартиру ООН предложили перенести из США

Сенатор Совфеда Джабаров предложил перенести штаб-квартиру ООН из США в нейтральную страну

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Ситуация с невыдачей виз российской делегации для участия в Генассамблее ООН говорит о том, что штаб-квартиру организации нужно переносить в другую, нейтральную страну. Об этом заявил первый заместитель главы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

«Пришло время жестко ставить вопрос о переносе штаб-квартиры ООН из США в другую страну. Прежде всего с нейтральным статусом», — написал сенатор в своем Telegram-канале. В пример он привел такие страны, как Австрия или Швейцария.

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Джабарова возмутило, что «государству-основателю ООН, постоянному члену Совета Безопасности не позволяют принять личное участие в Генеральной Ассамблее ООН».

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«Ждем реакции мировой общественности», — отметил российский сенатор.

Как стало известно ранее никто из 56 членов российской делегации на Генассамблею ООН по состоянию на 1 сентября не получил визу в США.

Совет Федерации РФ

Владимир Джабаров

ООН

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