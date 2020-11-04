Штаб Байдена заявил об уверенности в победе на выборах

«Самое главное, что я хотела сказать, это то, что Джо Байден на пути к тому, чтобы победить на этих выборах. Он будет следующим президентом Соединенных Штатов», — сообщила она.

По ее словам, Джо Байден одержал победу в штате Висконсин с 10 голосами выборщиков. Также в штабе считают, что он победит в штатах Мичиган, Невада и Пенсильвания.

Ранее президент Дональд Трамп возмутился измененными результатами в нескольких штатах, где ранее он лидировал. По его мнению, итоги очень сильно меняются каждый раз, когда проводится пересчет голосов.

У Джо Байдена тоже появились причины для возмущения. В частности, его штаб обвинил Трампа в попытке помешать подсчету голосов. Там также заявили, что республиканец хочет лишить американцев их демократических прав.

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября. Подсчет голосов продолжается до сир пор.