Штаб Байдена собрал более $70 млн пожертвований на кампанию

Предвыборный штаб кандидата в президенты США Джозефа Байдена собрал более 70 миллионов долларов пожертвований всего за одну неделю.

«Кампания „Байден в президенты“ и комитеты нарастили поддержку кампании, собрав 70 миллионов долларов за неделю», — заявили в команде Байдена. Сообщение штаба приводит «Газета.ru».

Трансляция съезда демократической партии, представителем которой является Байден, набрала более 122 миллионов просмотров по телевидению и в социальных сетях, отмечается в сообщении штаба.

Съезд демократов проходил в виртуальном формате с 17 по 20 августа. На нем официально были выдвинуты кандидатами в президенты и вице-президенты США Джозеф Байден и Камала Харрис.

Президентские выборы в США состоятся 3 ноября 2020 года. Главным соперником действующего лидера страны — республиканца Дональда Трампа — называют именно представителя демократов Джо Байдена.

В своей предвыборной кампании Байден будет делать упор на движение Вlаck Live Matters и поддерживать происходящие в американском обществе процессы, считает заместитель директора Института США и Канады РАН Павел Золотарев. Об этом он рассказал в беседе с «360».