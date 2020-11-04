Штаб Байдена обвинил Трампа в попытке помешать подсчету голосов

Команда демократа Джо Байдена заявила, что республиканец Дональд Трамп хочет лишить американцев их демократических прав. Штаб Байдена считает, что действующий президент США пытается помешать подсчету голосов.

Демократическая партия намерена воспользоваться услугами юристов, если Трамп будет оспаривать итоги выборов в суде. Такое заявление сделали в штабе Джо Байдена. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Это откровенная попытка лишить американских граждан демократических прав», — процитировал телеканал CNN слова представителя штаба демократа Джен О’Мэлли Диллон.

В команде Байдена, с одной стороны, просят дождаться окончательного подсчета голосов. С другой стороны, уже уверены в победе кандидат от Демократической партии США.

Ранее Дональд Трамп раскритиковал медленный подсчет голосов из-за отправки бюллетеней по почте. Он назвал эту процедуру «большим мошенничеством» и заявил о готовности обратиться в суд, передает телеканал «Звезда».

Выборы в США прошли 3 ноября. Подсчет голосов продолжается. Политолог Евгений Минченко заявил, что Демократическая партия выбрала кандидата, у которого «огромное количество уязвимостей».