Штаб Байдена обвинил Трампа в попытке помешать подсчету голосов
Демократическая партия намерена воспользоваться услугами юристов, если Трамп будет оспаривать итоги выборов в суде. Такое заявление сделали в штабе Джо Байдена. Об этом сообщило агентство Reuters.
«Это откровенная попытка лишить американских граждан демократических прав», — процитировал телеканал CNN слова представителя штаба демократа Джен О’Мэлли Диллон.
В команде Байдена, с одной стороны, просят дождаться окончательного подсчета голосов. С другой стороны, уже уверены в победе кандидат от Демократической партии США.
Ранее Дональд Трамп раскритиковал медленный подсчет голосов из-за отправки бюллетеней по почте. Он назвал эту процедуру «большим мошенничеством» и заявил о готовности обратиться в суд, передает телеканал «Звезда».
Выборы в США прошли 3 ноября. Подсчет голосов продолжается. Политолог Евгений Минченко заявил, что Демократическая партия выбрала кандидата, у которого «огромное количество уязвимостей».