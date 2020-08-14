Штаб Бабарико потребовал перевыборов в Белоруссии

Штаб незарегистрированного кандидата на пост президента Виктора Бабарико потребовал от властей Белоруссии провести перевыборы. По их мнению, это нужно сделать до 15 сентября и в присутствии международных наблюдателей.

«Объявить новые, честные выборы до 15 сентября с участием всех альтернативных кандидатов под наблюдением международных организаций с новыми избирательными комиссиям, новым ЦИК, видеонаблюдением, открытым подсчетом голосов», — говорится в заявлении штаба. Его процитировал «Интерфакс».

Тем самым сторонники Бабарико поддержали Светлану Тихановскую. Ранее она предложила мэрам белорусских городов организовать 15–16 августа мирные акции, а своих соотечественников — подписать петицию за повторный пересчет голосов. При этом во время процедуры должны присутствовать независимые наблюдатели.

Тихановская заявила, что за нее проголосовали 60–70% граждан. По ее словам, такие данные получены с участков, где комиссии правильно подсчитали голоса.

«Там, где комиссии подсчитали голоса честно, моя поддержка составила от 60 до 70%, а в Новой Боровой — 90%», — отметила она.

По ее мнению, белорусы больше никогда не захотят жить с «прежней властью». Она призвала официальный Минск прекратить насилие и пойти на переговоры. Также Тихановская поблагодарила тех, кто участвует в забастовке. При этом Светлана подчеркнула, что защищать итоги выборов нужно мирными способами.

По данным ЦИК Белоруссии, победы на президентских выборах одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Ранее он заявил, что, вопреки слухам, никуда не уезжал из страны и продолжает работать.

Банкира и экс-главу Белгазпромбанка Виктор Бабарико не допустили на выборы президента Белоруссии. В июне Бабарико и его сына задержали.