Схрон с оружием и боеприпасами обнаружили около телевышки в ЛНР

Схрон с огнестрельным оружием, боеприпасами и взрывными устройствами обнаружили сотрудники прокуратуры Беловодского района ЛНР и районного отделения МВД. Тайник нашли около телевизионной вышки в лесополосе вблизи поселка Беловодск, рассказали в пресс-службе Генпрокуратуры Луганской Народной Республики.

Работники ведомств изъяли три АК-47, 72 патрона калибром 5,45 ПС, 20 патронов калибром 7,62 ВПС, 16 гранат Ф-1, 20 гранат РГД, пять выстрелов к ручному противотанковому гранатомету ПГ М 7 М, 40 запалов УЗРГМ и пять пороховых зарядов к РПГ.

Правоохранители проводят проверку по данному факту, устанавливая владельцев схрона.

В Telegram-канале Генпрокуратуры ЛНР опубликовали фото изъятого оружия и боеприпасов.

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