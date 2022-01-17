Схрон с огнестрельным оружием нашли в Казахстане

Пограничная служба Комитета национальной безопасности (КНБ) обнаружила около государственной границы на юге страны схрон с огнестрельным оружием. Об этом сообщила пресс-служба КНБ.

Оружие нашли сотрудники Пограничной службы КНБ по Жамбылской области в двух километрах от государственной границы. В тайнике находилось шесть единиц нарезного и гладкоствольного оружия, а также четыре пистолета, написал ТАСС. Сейчас ведутся следственные действия.

В ведомстве добавили, что 14 января в пункте пропуска «Кордай» (автомобильный) на границе с Киргизией был задержан человек этой республики, который ехал на легковом автомобиле. На досмотре в его машине нашли 50 литерных печатей, 20 банковских карт, четыре загранпаспорта. Задержанного доставили в РОВД по Кордайскому району.

Общественно-политическая ситуация накалилась в Казахстане в первых числах января. На западе страны начались протесты из-за повышения цены на сжиженный газ, позже волнения распространились и по другим регионам. Сейчас обстановка в республике стабилизировалась. На днях выяснилось, что вице-министра энергетики Жумабая Карагаева задержали по подозрению в необоснованном повышении цен на газ.