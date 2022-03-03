Шри-Ланка отменила ПЦР-тесты для вакцинированных от ковида туристов

Власти Шри-Ланки решили отменить ПЦР-тестирование для иностранных туристов, которые вакцинировались от коронавируса. Речь, в частности, идет и о россиянах. Об этом сообщило издание Daily News.

«С 1 марта полностью вакцинированным путешественникам больше не нужно сдавать ПЦР- или экспресс-тест перед поездкой на Шри-Ланку», — сказано в материале.

Полностью привитыми считаются те люди, кто начал свое путешествие не ранее чем спустя 14 дней после получения второго компонента вакцины.

Издание отметило, что иностранцам младше 18 лет достаточно вколоть одну дозу вакцины за две недели до приезда.

Те, кто переболел в последние шесть месяцев, могут сделать одну дозу вакцины двухкомпонентного препарата от COVID-19. Им также не надо будет проходить тестирование, но нужно будет показать справку о перенесенном COVID-19.