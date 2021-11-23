facebook_pixel
    23 ноября 2021, 16:50

    Шри-Ланка и РФ договорились сотрудничать в борьбе с терроризмом

    Секретарь Совбеза России и президент Шри-Ланки договорились о сотрудничестве в борьбе с терроризмом

    Артур Блянихов

    В рамках двусторонних переговоров секретарь Совбеза России Николай Патрушев и президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса договорились о сотрудничестве в борьбе с терроризмом и экстремизмом. Об этом сообщил RT.

    «Мы договорились об углублении двустороннего сотрудничества в борьбе с экстремизмом, терроризмом и киберугрозами», — написал Раджапакса на своей странице в Twitter.

    Отмечается, что сотрудничество между Россией и Шри-Ланкой также будет включать обмен разведывательной информацией и противодействие финансированию боевиков.