Шредера на пригласили на прощание с Жаком Шираком

Колокол Нотр-Дама прозвонит впервые после пожара в память о Жаке Шираке Подробнее

Издание уточнило, что Шредер просил приглашение через немецкое посольство в Париже. Елисейский дворец в свою очередь сообщил, что количество мест ограничено.

Однако источники в администрации президента Франции заявили, что бывшего канцлера все же ждали на церемонии. По словам инсайдеров, ему нужно было лишь сказать Парижу о своем желании. Место для него было зарезервировано. Скорее всего, произошло некое недопонимание, заявила французская сторона.

Газета Le Figaro со ссылкой на Елисейский дворец объяснила, что французские власти не отправляли никому официальных приглашений по причине ограниченного числа мест в церкви Сен-Сюльпис.

Между тем Шредер и Ширак возглавляли свои страны в один и тот же период времени. Первый был канцлером Германии с 1998 по 2005 год, а Ширак был главой Франции с 1995 по 2007 год. Вместе лидеры решали многие проблемы европейской политики. Например, в 2003 году они заявили, что не будут участвовать в американской военной кампании в Ираке.

Жака Ширака не стало 26 сентября. Он умер на 87-м году жизни в Париже в окружении близких. Церемония прощания проходит в эти минуты во французской столице. На траурные мероприятия в числе прочих лидеров прилетел президент РФ Владимир Путин.