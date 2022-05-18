Шредеру и Кнайсль пригрозили санкциями ЕС из-за постов в российской компании

Евродепутаты потребуют от Совета ЕС, чтобы экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера и экс-главу МИД Австрии Карин Кнайсль включили в списки санкций, если они не откажутся от своих постов в «Роснефти». Об этом сообщило немецкое издание Welt.

Широкий альянс евродепутатов захотел включить в санкционный список Шредера, который занимает пост председателя наблюдательного совета «Роснефти». Парламентарии собираются принять резолюцию с таким требованием ко всем 27 странам ЕС.

В проекте резолюции, который цитирует Welt, говорится, что евродепутаты «настоятельно требуют», чтобы «после отставки ряда западных политиков с должностей в российских корпорациях» такие, как Шредер и Кнайсль, «сделали то же самое».

Кнайсль, которая с 2017 по 2019 год возглавляла МИД Австрии. В 2021 году Кнайсль вошла в совет директоров «Роснефти».

Резолюция станет сигналом, что бывшие канцлеры должны думать о благополучии своей страны и после своего срока, заявил депутат от ведущей фракции ЕП Штефан Бергер. Поэтому евродепутаты призовут Совет ЕС включить в санкционный список европейских политиков, которые занимают посты в крупных российских компаниях и продолжают получать за это деньги.