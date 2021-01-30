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    30 января 2021, 17:43

    Шредер заявил, что большинство немцев не поддерживают нападки на Россию

    Анастасия Калинина

    Критика в адрес России касательно «Северного потока — 2» не является мнением большинства жителей Германии. Об этом в интервью газете Rheinische Post рассказал бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер.
    Шредер заявил, что большинство немцев не поддерживают нападки на Россию

    «Большинство респондентов опросов говорят, что трубопровод должен быть достроен. Существует разница между тем, что порой пишут в печатных СМИ, и тем, чего на самом деле хочет народ», — сказал экс-канцлер ФРГ.

    Он также отверг критику в адрес «Северного потока — 2», добавив, что распространенное мнение среди немцев о проекте сильно отличается от того, что пишут в СМИ. По его словам, Запад должен видеть в России «не противника, а потенциального партнера». Шредер также подчеркнул, что Россия «является важным партнером в экономике и политике».

    Кроме того, бывший канцлер заявил, что сжиженный газ, который США хотят поставлять в Германию, наносит вред окружающей среде, а еще он дороже трубопроводного газа и не такой удобный в использовании. Поэтому остановить стройку, по его словам, значит срубить сук, на котором сидит Германия, с точки зрения энергетической политики.