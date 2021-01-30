Шредер заявил, что большинство немцев не поддерживают нападки на Россию

«Большинство респондентов опросов говорят, что трубопровод должен быть достроен. Существует разница между тем, что порой пишут в печатных СМИ, и тем, чего на самом деле хочет народ», — сказал экс-канцлер ФРГ.

Он также отверг критику в адрес «Северного потока — 2», добавив, что распространенное мнение среди немцев о проекте сильно отличается от того, что пишут в СМИ. По его словам, Запад должен видеть в России «не противника, а потенциального партнера». Шредер также подчеркнул, что Россия «является важным партнером в экономике и политике».

Кроме того, бывший канцлер заявил, что сжиженный газ, который США хотят поставлять в Германию, наносит вред окружающей среде, а еще он дороже трубопроводного газа и не такой удобный в использовании. Поэтому остановить стройку, по его словам, значит срубить сук, на котором сидит Германия, с точки зрения энергетической политики.